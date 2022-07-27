在意外強勁的谷歌（Google）搜尋廣告事業帶動下，Alphabet上季營收表現與華爾街預期的相差不多，顯示該全球最大的線上廣告銷售平台或許比規模較小的競爭對手更能挺住全球經濟衰退的衝擊，這讓投資人鬆了一口氣，周二Alphabet盤後股價勁揚4.87%，稍早前一度漲5.5%。

Alphabet旗下YouTube廣告營收創下自2018年開始個別揭露以來最疲弱的增長，但投資人關注的焦點在其他地方：Alphabet旗下最賺錢的事業谷歌搜索第二季營收優於市場預期。

儘管如此，Alphabet的三大主管在法說會上的說法仍傾向保守，他們至少用了13次的「不確定」或「不確定性」來描述經濟形勢。

Alphabet高層表示，其於產品短缺、需求下滑與其他種種因素，谷歌無法倖免於業務回落。薪資上揚和燃油等項目價格上漲，也迫使一些廣告主在今年縮減行銷力道。

Alphabet公布第二季整體營收年增12.6%，為696.9億美元，創下了2020年第二季以來最緩慢的增長，但並未落後分析師預測均值698.8億美元太多。

總流量獲取成本（TAC）年增12%，為122.1億美元，不及市場預期的124.1億美元。

第二季整體獲利年減14%，為160億美元。稀釋後每股盈餘年減11%，為1.21美元，低於分析師預測均值每股1.29美元。

種種因素讓投資人對Alphabet的前景感到擔憂。由於美元走強，包括Alphabet在內，許多美國大型跨國企業都面臨匯損衝擊。

Alphabet表示，若排除匯率因素，第二季營收會接近720億美元。該公司約55%的營收來自美國以外的國際業務。

Alphabet財務長Ruth Porat警告，第三季受到匯率的影響將更大。

由於在全球五大洲都面臨反壟斷監管壓力，谷歌對外部應用程式收取的佣金費率也在縮小。Porat並表示，第二季用戶在應用程式上的支出亦已減少。

其他的負面因素包括谷歌因俄烏戰爭暫停俄國業務，以及YouTube的廣告收入因廣告商選擇增加和YouTube熱門程度下滑而陷入震盪。

以事業部門來看，谷歌廣告業務貢獻集團整體營收高達81%。在旅遊和零售業廣告帶動下，谷歌第二季搜索廣告營收年增近14%，達到406.9億美元，優於分析師預估的401.5億美元。

Insider Intelligence分析師Evelyn Mitchell表示，谷歌處於相對有利的位置，能承受得起前方險竣的挑戰。

Google Cloud第二季營收年增36%，約為63億美元，不及分析師預估的64億美元，YouTube廣告營收年增5%，為73億美元，亦不及市場預估的75億美元。

其他事業（包括自駕車部門Waymo、生命科學事業Verily）營收年增100萬美元，為1.93億美元，但虧損高達16.9億美元。

Alphabet未提供營收展望，但分析師預期其全年營收將增長14%，達到2939億美元。

截至周二盤後發布財報前，今年以來Alphabet股價下跌超過27%，表現落後標普500指數。