直播網紅「丟丟妹」被網友爆料，她賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克磷酸鹽，超出食藥署規定的0.1克，高雄市衛生局20日下午接獲新北市政府衛生局通知來源為高雄市某冷凍水產公司，即刻派員前往該公司調查，但水產公司大門深鎖，於是21日再度前往稽查。

21日一早，衛生局派員會同警方前往稽查，該公司為水產輸入業，員工表示目前採居家辦公當中，直播平台下單之蝦仁產品是委託某代工廠代工的，衛生局人員隨即前往該代工廠查察。

經查代工產品為鮮凍草蝦仁，再查代工原料及出貨數量符合，現場已無該批原料及成品，稽查人員會持續釐清輸入原料與產品流向，查驗結果及抽驗待相關單位檢驗結果會再公布。

衛生局表示，按「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」磷酸鹽作為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品，倘發現業者違反將依食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依同法第47條處最高處新台幣300萬元罰鍰。衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，切勿以身試法，倘有違法必定依法究辦。