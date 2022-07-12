南投縣12日新增617人確診，死亡新增3人，累計死亡216人；疫情陰影下，民眾都希望增強抵抗力，就有藥局刊登產品廣告，宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等涉及廣告誇大不實，衛生局將裁罰4萬元。

防疫期間，以「食補」加強防護力成為熱門話題，但衛生局提醒民眾，均衡飲食最重要，適當運動及正常作息不可少，切記勿信不實廣告，以免荷包失血又傷身。

因為，一般食品僅提供人體所需營養素及熱量，並不具備增強抵抗力、治療疾病的效果，或對抗病毒等醫療效能，民眾如有身體不適情形，應尋求專業醫療協助，由醫師治療，切勿輕信誇大、神奇又吸引人的廣告，而延誤就醫時機。

衛生局表示，日前有民眾檢舉某藥局於FB刊登「X冠」產品，內容宣稱「抗病毒、抗細菌、提升免疫力」等詞句，涉及廣告誇大不實，衛生局已依程序函請業者陳述，如果經行政調查確有誇大易生誤解情事，將依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項，裁罰業者4萬元罰鍰。

衛生局長陳南松提醒民眾，千萬不要聽信來路不明的偏方或廣告，更不要選用誇大不實的產品，以免傷害自己或家人的健康。如果發現違規廣告時，可直接撥打衛生局檢舉專線（049）2231994。