新北市工務局近期針對高速公路周邊看板巡查，發現部分競選看板有遮擋視線疑慮，委由拆除隊通知所有權人，目前已有33件競選看板自行拆除完畢。示意圖。（新北市工務局提供）

九合一選舉將在年底登場，各區參選人陸續掛上競選看板，搶佔知名度。有些看板採鷹架搭建、有些則用帆布掛在牆上，影響市容之餘，也有安全問題。新北市工務局近期針對高速公路周邊看板巡查，發現部分競選看板有遮擋視線疑慮，委由拆除隊通知所有權人，目前已有33件競選看板自行拆除完畢。

選戰逼近，新北市各大道路都出現鷹架、帆布等類型看板，懸掛各處，為了有效管理競選廣告，工務局今年初訂定「新北市政府取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」，畫定各類場所、廣告的分工權責機關，並設立須提前向市府申請許可、投票日後7日內拆除等規定。

除了平面道路廣告外，不少民眾也向市府陳情反映，高速公路周邊常有競選看板，阻礙行車視線，擔憂造成交通意外。工務局4月底首度針對轄內車流量較大的交流道進行巡查，分別是6處北二高交流道路段、2處中山高交流道路段、國二機場支線的鶯歌交流道，發現部分看板確實未合法刊登。

工務局指出，超過6公尺的看板會通知拆除大隊通知所有權人拆除，一定規模以下的招牌廣告物不用申請雜項執照，但仍應申請設置許可，若經查獲違規屬實，又不自行拆除，將依建築法規定處4萬至20萬元罰鍰。

由於多數競選看板多是由地主、贊助商主動幫參選人設置，參選人服務處為避免被支持者被裁罰，5月底前已有33件看板自行拆除。

工務局表示，後續會持續複查交流道有無新增看板，若有違法疑慮都會通知拆除，另外，平面道路廣告沒有針對競選廣告分類，若民眾陳情，也將會同環保局、消防局巡檢，若有違法疑慮或占用公共道路、公有地，影響民眾權益，將一視同仁拆除。