「直播天后」丟丟妹(李明珊)近日遭爆料，賣的蝦仁磷酸鹽超標，遭批黑心，引起軒然大波，新北市衛生局更派人員到現場稽查，對此，丟丟妹也不忍了，決定提告。

丟丟妹之前才被同業質疑賣假牛肉，現又指她宣稱賣的蝦仁沒有泡藥，但經檢驗磷酸鹽含量超標，痛批她家族超級黑心，對此，丟丟妹也回應《三立新聞網》，表示這是同業捏造的不實言論，已嚴重影響到信譽，為了維護公司商譽，已決定提告。

丟丟妹因為豪爽的個性，讓她在直播界擁有超高人氣，不過人紅是非多，之前才被同業質疑賣假牛肉，指她用回收箱裝肉，不是原裝分切，對此，她也秀出證據表示，都是原裝原塊到分肉場重新包裝賣出。

而如今她又遭爆料蝦仁添加不可加在生鮮水產品的磷酸鹽，若查獲屬實可依違反食安法處3萬以上300萬元以下罰鍰，經紀人也回應《中時》，「丟丟妹今天所賣的蝦仁是經過『衛生福利部食品藥物管理署食品及相關產品輸入許可通知』的認可，才做產品的銷售，今晚八點丟丟妹會開直播詳細的讓大家瞭解狀況」。