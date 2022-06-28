知名網紅直播主丟丟妹（李明珊），過去因在網路上以直爽又海派的方式直播叫賣海鮮而爆紅，還曾創下月營業額2億的驚人收入，成功打造出自己的海鮮直播帝國，近期卻爆出有同行抹黑她賣的肉品有問題，被外界質疑賣假貨，她昨（27）日開直播在線反擊。

丟丟妹在直播回應被指賣假肉一事，她要提告部分媒體，丟丟妹認為沒有過查證，就報導不實消息，導致她名譽受損，她更請出廠商現身說法，亮出廠商名片，如果民眾有需要可以自行打電話查證，如果自己真的欺騙消費者，願意下跪道歉，丟丟妹憤怒表示「我是真的很生氣，該告我一定會告，那個直播台我也會告！」

除此之外，丟丟妹現場展示肉品的原廠包裝，解釋拆除原包裝的原因，廠商說明通常會拆外面的塑膠包裝，再進行切塊分裝，如果不拆除，會有塑膠微粒卡在肉裡面的風險，會有食安疑慮，「那種東西你們敢買嗎？這個才會有食安疑慮。」丟丟妹強調是合法加工廠切肉，而有原包膜的都是私人加工廠，她解釋包裝箱問題：「美國PR板腱，它來的原裝箱是白色的，一箱20公斤我幫你們代切、真空、1公斤1公斤的包裝，你覺得塞得回去嗎？去衛生局問一下， 如果說要裝PR板腱原肉，重新裝進去的話，都要貼上『回收箱』3個字。」

丟丟妹認為，自己只是在照流程做事，回收箱並不是肉品有來源的疑慮，她表示沒有就是沒有，如果對牛肉還有疑問，她會請廠商幫忙整理流程出來給網友看，行的正就不怕，但影響到她的商譽，丟丟妹表示這不可原諒。