李燕的眾星友都前來祝賀，現場相當熱鬧。（三立提供）

「台劇女神」李燕的保養品公司今喬遷之喜，她在8點檔《一家團圓》的婆婆張鳳書、姑姑劉沛緹、小叔龍語申、妹妹夏宇禾等人特地前來祝賀，上演一家大團圓。而好友林佑星一家人、星卉、李亮瑾也挺著大肚子前來祝賀，現場熱鬧非凡。

李燕的保養品牌於2018年創立，今年9月將滿4年，年營業額已逼近億元，且她加入直播還會大幅成長約6成，光直播1小時就創下70萬佳績，她自豪說：「2018年4月開幕、9月營運，10月就賺錢了。」目前公司有7名員工，1個月成本包含人事、管銷費用大約花費60萬左右，而新公司的裝潢花了200萬左右，大手筆擴張事業。

身為執行長，李燕嚴格把關產品研發，會親身測試成分，曾因為測試開發中的面膜，整臉紅腫到去醫院打針。但她的個性又直又急，曾跟奧客起衝突，因此被公司下令不准管理客服以及後台。

談到創業最辛苦的地方，她說經營公司還要同時軋8點檔，快要分身乏術，「我所有時間都用在工作，員工都已經下班，我還自己搬家整理到半夜。」常常拍完戲回家已經凌晨3點，還得處理公司的事情，讓她不好意思自招會在凌晨傳訊息給員工，「我就是急性子老闆，但我凌晨傳也沒人理我啦。」她也趁這次搬到新公司替辛苦的員工們加薪。