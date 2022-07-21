在1990年代，台灣藝人不管歌手還是演員都紅遍大江南北，電視劇、綜藝節目、音樂都在大陸火爆到不行，但進入21世紀以來隨著大陸經濟快速發展，在華語樂壇影視圈如今台灣眾多的藝人也都以大陸市場為主，從近期再次爆紅的「劉耕宏現象」到參加《乘風波浪的姐姐》節目的王心凌，以及預告睽違六年即將推出新專輯的周杰倫，都在大陸社交平台火爆，上了熱搜。

大陸娛樂圈為何吸引台灣藝人、台灣演藝人員在大陸打拼有何優勢、兩岸影視音樂娛樂產業合作前景如何？由中國海峽研究院(香港)和廈門啟達台享創業服務有限公司主辦，17創產業加速器協辦的「智匯青年融四地」線上討論會邀請兩岸相關業內人士暢談經驗感受。

凱義品牌整合營銷管理顧問公司負責人王福闓認為，大陸的娛樂圈蓬勃發展，對於演藝人員及其作品，甚至是幕後團隊，都有大量的需求，需要更多的藝人來支撐產業發展，與日漸萎縮的台灣娛樂產業相比，大陸的市場蘊含著更多的機會和空間。未來兩岸關係趨於緩解後，兩岸間的品牌可以更多地邀請對岸藝人，在藝人尋求更多發展空間的同時，品牌也有更多機會開拓新市場。

紅牌文創有限公司總監ANGELA CHEN表示，多年來，自己在內地進行的藝術合作都非常順利並且很有趣，與台灣的藝術市場相比，大陸雖然政治、法規等相關規範較多，但對藝術的包容度實則很高，操作性也較強。比如說自己最近正在洽談中的展覽是3D全息投影藝術品，在台灣這是完全不可能完成的，並且台灣政府也對文化產業的扶持力度也不及大陸。

紀錄片導演楊正濃提出，兩岸文化同文同種，在文化交流以及語言的溝通方面，包括對於作品的理解程度，都有著高度相通的文化脈絡。未來在兩岸影視音樂娛樂產業合作方面，可以將兩岸藝術工作者以及技術人員融合在一起，相互之間取長補短，達到一加一大於二的效果。未來兩岸也可以多做一些文化藝術交流，互通有無，多一些包容和理解，共同促成兩岸文化藝術產業的共贏。

台灣演員王者心表示，自己通過在大陸拍戲去過很多的省份，也領略了不同的風景和風土人情，增長了見識並且拓寬了眼界，讓視野變得更加開闊，在不斷挑戰自己的過程中豐富個人的成長歷程，這是比片酬更加寶貴的收益，因此自己現在已經捨不得離開大陸了，因為這裡太大了，有太多的風景和文化等待著自己去探尋。

另外，王福闓表示，台灣實景秀在大陸的受眾群也很廣泛，其真實性打破了傳統綜藝的固有模式，用較低的成本產生了非常好的影響力。在製作方面，也從頻道與製作團隊合作的單打獨鬥模式，轉變為由製作公司擔綱與電視公司的多個頻道合作，來滿足觀眾不同時間收看的需求。因此實景秀在接下來的綜藝市場，仍有其可持續的發展空間。如何在兩岸之間找到一個適合的共同長期發展方向，做出越來越多優秀的實景秀節目，甚至發展成熟到可以產生授權，是接下來兩岸台前幕後的工作人員要共同努力的目標。

ANGELA CHEN指出，台灣由於多種客觀條件的限制，在辦展覽的時候可能不及大陸的選擇性多，大陸幅員遼闊，不同的城市風貌有其各自的特色，因此也吸引了很多的台灣藝術家想要來到大陸辦展。大陸的科技發展程度滿足了很多藝術家對於藝術的創舉，未來兩岸的年輕人也應該多加合作，創造出更多特別的作品。

楊正濃提出，影視是藝術同時也是商品，當商品一旦有了流量和曝光度的時候，一定會去找尋更大的市場讓流量最大化。台灣演員其實比較有匠人精神，願意沉寂下來打磨自己，安心拍戲、進行藝術創作等，對流量的問題並不是特別介意，反而比較在意是否入圍各大獎項以及作品的藝術性。兩岸的年輕一代應增進瞭解，多看一些彼此真實的訊息，看待問題才能更加全面，無論是影視行業還是其他各行各業，只有更多的交流才能促成更好的合作。

王者心認為，台灣畢業生到大陸發展初期一定會遇到很多困難，對於大家立足大陸的決心以及付出辛苦的程度都是巨大的考驗。因為環境的改變需要適應的過程，要有迎難而上的勇氣和抗壓的能力，堅持下來才能看到希望的曙光。現階段，國台辦也在大力推動兩岸影視的合作交流，待疫情緩解之後，希望台灣同胞打開心胸和視野，可以多來大陸走走，把握住發展的好時機。

【羅鼎鈞/中國海峽研究院（香港）秘書長】