台北市第20期疫苗接種登記系統將於12日、13日上午9時至下午5時開放預約，接種日期為7月18日至24日，本次新增幼兒莫德納疫苗，提供滿6個月至5歲幼兒第1劑及5至11歲兒童第1、2劑預約，合計超過8000個名額，接種地點包括台大、馬偕及台北市立聯合醫院婦幼院區及基層診所，預計7月21日開打。

預約系統同時提供其他疫苗種類包含兒童BNT疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納、Novavax及高端疫苗等，本次預約平台共有6萬2558個名額，其中兒童BNT提供3520名額、兒童莫德納470名額，符合資格者請踴躍預約接種。

衛生局表示，7月21日起，北市幼兒莫德納疫苗接種除提供平台預約外，也同步開放12家特別門診，包含台北榮總、振興醫院、新光醫院、台北長庚、國泰醫院、三軍總醫院、台北醫學大學附設醫院、協和婦女醫院、北市立聯合醫院中興院區、仁愛院區、忠孝院區及陽明院區，合計提供近1000個接種名額，將視疫苗配發時程開放院內預約系統，民眾可洽醫院預約掛號。