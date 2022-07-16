疫情圖示。（羅浚濱竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱竹縣傳真）

中央16日公布新竹縣新增658例確定案例，年齡分布在0到93歲，12歲以下147位、65歲以上62位，18到64歲青壯年居多佔6成4，目前新竹縣居家隔離656人，居家照護列管人數2755人，累計今年確診人數107237人。

新增確診個案分布在竹北市253例、竹東鎮104例、湖口鄉78例、新豐鄉58例、新埔鎮52例、關西鎮37例、芎林鄉22例、橫山10例、寶山鄉9例、北埔鄉8例、峨眉鄉6例、尖石鄉15例、五峰鄉6例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，新竹縣7月23日在竹北里集會所開設首場嬰幼兒莫德納疫苗社區接種站專案，提供出生6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗基礎劑，由新仁醫院及麥建方小兒專科診所共同合作組成醫療團隊，提供800位名額。

22日有10鄉鎮市衛生所、23日13鄉鎮市衛生所同步提供接種服務，16日下午5點開放社區接種專案、部分衛生所線上預約，請符合接種條件家長儘快線上預約安排接種，及早提升幼兒保護力。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068