拜登確診新冠肺炎 習近平致慰問電 15:072022/07/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登證實確診染疫確診，大陸國家主席習近平22日致慰問電。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登證實染疫確診，根據大陸央視報導，大陸國家主席習近平今（22）日致電拜登，就拜登感染新冠病毒致以慰問。 習近平在慰問電中表示，「得知總統先生感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復。」 79歲拜登打4劑疫苗確診「症狀輕微」 服用抗病毒藥 拜登透露 10天內與習近平會談 拜登沒宣布氣候緊急狀態 發行政命令推離岸風電 #新冠肺炎 #拜登 #慰問 #習近平 #染疫確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裴洛西傳將訪台 拜登回應了 曝預計與習近平對話 07:192022/07/21 國際 兩岸青年峰會召開 劉結一：盼台青說好在陸發展故事 傳播正能量 11:092022/07/21 兩岸 梵蒂岡盼促成教宗與習近平會晤 04:102022/07/22 焦點新聞 拜習將第5次通話 江啟臣：已無法再帶來太多紅利 22:402022/07/21 政治 《國際政治》拜登：10天內與習近平通話 16:192022/07/21 財經 商品期貨趨勢專欄－拜登訪中東 盼增產石油 04:102022/07/22 證券．權證 新聞透視》拜登、裴洛西唱黑白臉 意在拜習會 04:102022/07/21 產業財經 習拜會 有望10天內舉行 04:102022/07/22 財經要聞 拜登犯錯了？急著反擊大陸卻忘記這件事 專家踢爆真相 09:402022/07/22 財經 劉結一：為台青在陸創業提供更多便利 04:102022/07/22 產業財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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