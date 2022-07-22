美國總統拜登證實染疫確診，根據大陸央視報導，大陸國家主席習近平今（22）日致電拜登，就拜登感染新冠病毒致以慰問。

習近平在慰問電中表示，「得知總統先生感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復。」