台灣歷經大疫情時代過後，將依循著全球央行的腳步，配合貨幣寬鬆政策釋放大量資金進入市場，以刺激經濟帶動振興；這樣的必要作為也將會連帶地帶動通膨，物價、房市的上漲，讓每個人的錢也變薄了。有能力的政府，讓通膨緩和；聰明的民眾，買房置產抗通膨。但是目前看來，台灣學歷的通膨趨勢，因為某些事情的發生，正在逐漸吃掉人民互相信賴的根基。

學歷通膨代表這個社會對於工作程度的基本評估標準，因為並不是每一個人都具備「伯樂」的能力，所以在不認識了解一個人的情況下，學歷便成為一個可以客觀參考的條件指標。當然在公民素質進步的過程中，所有人的平均學歷逐漸提高，是一件值得開心的事情；台灣從農業社會轉型成為工商社會，識字率快速提升，經營之神王永慶的小學學歷，還有其他中小企業創業前輩的國中畢業學歷，就全球跑透透拚外銷，建構台灣錢淹腳目的黃金年代，過去台灣的種種典範在未來應不復見。因為學歷的取得和可靠度，已經建構了穩定的社會基礎，成為一個可信賴的評估指標，穩健的促進社會合理運轉。

台灣歷經了1994年以來廣設高中、大學的教育政策，學歷貶值的趨勢已成不分藍綠的公約數，經過時間的檢視之後可以發現，藍綠執政者其實都在努力建構學歷通膨的客觀環境。從高中開始的明星高中，公私立大學的排名，台大碩士還分純血還是混血，博士還可分為土博士或是洋博士；進護國神山的門檻是碩士起跳，產業界的高階工作機會甚至還要有博士學位，學而優則仕的教授還可以入閣當大官。在學歷通膨的大環境中，如何讓自己的條件評比最大化，大家還是努力建構出一套，每一個人都可以互相信賴的遊戲規則。

2020年在「抗中保台」的大氛圍中，縱使有人提出論文封存30年的怪異情況，台灣人民還是成就了一位雄厚民意基礎的辣台妹。想不到時至今日，蔡英文總統對於「論文門」的縱容，不得不讓人合理懷疑，不擇手段的洗學歷，原來才是執政黨最核心的共同理念。透過學歷自我提升是件好事情，但是基本的程序正義還是要遵守，運用權勢跳過大家都遵守的程序，會讓守規矩正常程序攻略學位的年青人，產生很大的相對剝奪感，瓦解這個社會對於執政者的信賴基礎。

學歷通膨是大家都知道的事情，但是如果是可以透過取巧的手段取得學歷，而且大家也都默默的接受這個事實，並讓這種人擁有掌理國家重要資源的位置，這樣的國家要如何讓人相信，什麼才是可以相信的事實。大家努力奮鬥的求學歷程，也都一同陪葬成為假的灰燼，這才是最令人擔憂的事情。（作者為鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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