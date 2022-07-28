有網友在Dcard台大版張貼一組留言對話，對台大學生會提問：「為什麼台大學生會對林智堅論文案漠不關心，是因為是綠色的嗎？」(李侑珊翻攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉抄襲醜聞，台大社科院審定委員會在昨日首度開會討論，事件持續延燒，不過台大學生會始終未表達意見，有網友留言直問，台大學生會漠不關心「是因為是綠色的嗎？」台大新任學生會長孫語謙低調回應，此案呈高度政治性，尊重校方審議結果。

有網友在Dcard台大版張貼一組留言對話，對台大學生會提問：「為什麼台大學生會對林智堅論文案漠不關心，是因為是綠色的嗎？」學生會小編則以文字回應，強調都有在關心學術倫理的問題，「一定比那些因為想批評林智堅才去半路出家研究學術倫理的人更重視學術倫理」，強調不發表意見，乃是出自於尊重審定委員會。

據了解，時值暑假，台大學生會正在進行新舊人事交接，即將上任的新學生會長孫語謙已在台大學生會粉絲頁以台文發表「會長的話」，這兩天不少網友在這篇歡迎新生入學文章下留言開嗆或吐槽：「支持小編說的，任何批評小智市長論文案，都是半路出家的」、「請問已經畢業的學長姐假使對於論文有疑問，他／她也算是半路出家嗎」、「我以為台大是培養台灣頂尖人才的地方，怎麼好像變成養狗的地方了呢」、「面對論文抄襲風波，學校遭遇排山倒海的政黨放話與壓力。身為學術界頂梁柱的核心成員中的精英，這裡竟然沒有一點討論和異音，著實令人訝異。」

被問起學生會以訊息回覆網友的說法引起討論，孫語謙說，發訊息的小編是前一屆學生會成員，而學生會最近也有跟學校討論過此案，認為政治性高，學生代表不宜做出太偏頗的定論，因此尊重審定委員會。