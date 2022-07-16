金門地區今天新增160名新冠確診者，累計7481例，約占常住人口的11.26％。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門地區今天新增160名新冠確診者，累計7481例，約占常住人口的11.26％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今天新增160名新冠確診者，累計7481例，約占常住人口的11.26％。兒童第2劑疫苗已有1204人完成接種，地區基礎劑覆蓋率已達36.20％。

縣府說明，截至昨(15)日為止，地區兒童BNT第2劑疫苗接種人數已達937人，連同接種莫德納第2劑疫苗的267人，總接種人數為1204人，基礎劑覆蓋率已達36.20％。

金門縣流行疫情指揮中心指出，地區5-11歲學童將持續依照各鄉鎮衛生所與各校排定時程陸續完成接種作業。目前並無接獲不良反應通報，而縣府相關單位也將繼續追蹤接種疫苗的學童狀況。

金門地區今天新增160名確診，累計7481例，約占常住人口11.26％。目前收治中64例，其中無症狀或輕症63例，中症1例；確診者居家照護1012例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者131人，目前居家隔離373人，解除居家隔離194人。