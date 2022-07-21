台南市7月23、24日開設19處輝瑞BNT兒童疫苗接種站。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市7月23、24日開設19處輝瑞BNT兒童疫苗接種站。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增2024例，台南市衛生局指出，即日起開放50歲以上民眾可透過「台南打疫苗」系統預約接種第4劑；另，本周末23、24日開設19處輝瑞BNT兒童疫苗接種站，除透過「台南打疫苗」預約，也開放5至11歲兒童免預約前往接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨宣布，22日起提供50歲以上成人接種第4劑疫苗，台南市衛生局指出，南市50歲以上成人第4劑即日起開放透過「台南打疫苗」系統預約，第4劑需與第3劑間隔5個月以上，或確診超過3個月，皆可接種，以延長疫苗保護力。

衛生局也指出，台南市5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率84.73％、第2劑34.14％，第2劑打氣仍不佳，為催出打氣，7月23、24日開設19處輝瑞BNT兒童疫苗接種站，除透過「台南打疫苗」系統預約，也同步開放5至11歲兒童免預約前往接種，接種當日請攜帶兒童的健保卡、黃卡，由家長陪同前往。

23日輝瑞BNT兒童疫苗接種站地點為白河、大內、西港、仁德、歸仁、永康、東區、南區、山上、南化、東山、左鎮區衛生所、安定區圖書館、玉井青果市場停車場、鹽水武廟宴會廳接種站；24日接種站地點為後壁、北門、龍崎、六甲區衛生所。