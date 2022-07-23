台南市政府設置的預約站牌，接送偏鄉民眾往返公車站牌及住家。（市府提供／洪榮志台南傳真）

偏遠地區交通不便，部分地區甚至得走2個小時才能到達最近的公車站牌。台南市政府除了從2019年起推動小黃公車政策代替市區大巴公車後，更進一步針對長期苦無公共運輸的散村地區，於去年10月搭配全台首創的「預約站牌」，接送偏鄉民眾往返公車轉運站及住家，搭乘人次累積至今已超過6萬5000人，其中有一半都是透過預約方式到府接送，「付公車票價即可爽搭計程車」。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，去年10月間，該處針對沒有實際公車路線經過，也不提供固定班次服務，且需求不明顯的散村地區設置預約站牌，只要民眾前一天預約叫車，小黃公車業者就會派車前往預約站牌載送，不只服務站牌處的居民，甚至連站牌方圓1公里內的民眾，只要預約叫車，業者也能提供「到府接送」。

吳俁之強調，預約站牌推出9個月以來，已經擴大在龍崎、楠西、白河等行政區設置10處，提供偏鄉民眾往返公車轉運站、公車站牌及住家的「最後一哩路」，免去長途跋涉搭公車之苦，未來還會視地方的需求持續設置。

台南市長黃偉哲也指出，市府推動小黃公車政策3年來，已經開闢20條路線，涵蓋白河、玉井、楠西、官田、大內、南化、左鎮、關廟、龍崎、北門、學甲、將軍、七股及佳里等14個行政區，主要服務聚落密度分散、公共運輸需求分散或原有支線公車運量小於每班次3人以下的地區。尤其，小黃公車的收費比照公車，不僅享有基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，使用市民卡敬老卡、愛心卡還可免費搭乘。

北門區玉鮮阿嬤說，以前每趟出門要走2個小時的路才能到達公車站牌，現在有小黃公車可以坐，出入方便許多。大內區的李先生說，他居住的社區已有13年沒有公車可以搭，長輩出入都要叫子女載，或自己騎車，既不方便也危險，現在有小黃公車可以搭，讓這裡的長輩都非常高興。