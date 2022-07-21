北市21日新增2677例本土病例，因應中央流行疫情指揮中心公布自7月22日起，擴大開放50歲以上成人接種第四劑，衛生局表示，開放3管道登記接種，第21期疫苗接種預約系統也緊急加開2梯次預約，7月21日中午12時至下午5時、22日上午9時至下午5時，並於25日至31日接種。

衛生局表示，北市COVID-19疫苗接種預約系統第21期緊急加開50歲以上第四劑預約，2梯次預約時段分別為，7月21日中午12時至下午5時、22日上午9時至下午5時，接種日期為25日至31日。

衛生局說明，除了疫苗接種預約系統，民眾21日起可就近至台北市合約診所預約登記，於7月22至24日接種，另也新增合約醫院追加劑特別門診，22日開放預約接種，包含莫德納11家醫院、BNT 2家醫院、高端2家醫院及Novavax 10家醫院。此外，7月25至31日原合約醫院已開設的追加劑特別門診，擴大預約對象為50歲以上符合條件的民眾。