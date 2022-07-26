觀察電動車市場最新消息，TESLA公布第二季獲利優於預期，長期交車展望不變，多家研究機構均上修今年全年電動車銷量，將超過千萬輛，主要因國家政策推動，與新車型陸續上市的刺激，且明年成長率也可望達45％，全球汽車產業長期電動化趨勢明確，帶動後市商機潛力可期。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據Marlines與東吳證券報告指出，今年全球電動車銷量上修至1,009萬輛，年成長60％，明年預計仍能維持45％的成長。分析今年全球主要市場銷量，預估大陸電動車銷量預計超過650萬輛（不含出口量），歐洲約250萬輛，美國有望在110萬輛至130萬輛之間。明年全球電動車銷量可望達1,467萬輛，年成長率45％，激勵相關板塊有望受惠，持續看好電動車概念股表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，7月21日美國參議院達成晶片法案程序性投票，本周可望全面通過，提振美科技、半導體類股走高，延宕已久的半導體晶片法案獲得進展，短線有助市場投資情緒回暖，扮演電動車概念股重要一環的半導體科技股，有望成為本波反彈格局的領頭羊。