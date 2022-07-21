桃園21日新增2520例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，20日有3004例，單日下降16.11％，其中65歲以上個案占7.66％、18歲以下個案占20.08％，顯示疫情已經逐漸收斂，此外，市府將於22日開設疫苗專案，開放50歲以上民眾接種第4劑。

王文彥指出，中央疫情指揮中心昨公布開放50歲以上民眾接種第2劑追加劑，俗稱第4劑，加上Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，避免確診後重症或死亡風險，市府規畫22日上午8點至12點開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，預計提供約1萬8000人次服務量能，鼓勵50歲以上民眾符合資格者，前往接種第4劑，其他符合莫德納（6歲以上）或Novavax（18歲以上）疫苗接種資格的民眾，也可前往接種站施打。

王文彥說，市府23日將於30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲幼童接種疫苗，須由家長陪同，預計可服務2萬名幼童，或可前往合約院所門診就近接種。王文彥提醒，最近天氣炎熱，民眾出外至接種站施打疫苗，需隨時注意天氣變化，特別注意防曬，定時補充水分，以預防熱傷害。

盤點市內醫療量能，王文彥表示，桃園居家照護目前在案數有1萬9346人，照護案件累計49萬5423人，已完成49萬1698人，累計完成率約99.2％。截至20日，桃園專責ICU開設42床、收治24人、空床數18床；專責病房578床，收治189人，空床數389床，收治比率約32.7 ％，醫療量能充裕，確診民眾也可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物降低重症風險。