合歡山武嶺海拔3275公尺是全台公路最高點，不少民眾或團隊到此打卡會「貼上貼紙」作紀念，先前武嶺亭監視器桿上被貼滿貼紙才遭清除，現在就連停車場的旅遊告示牌上也全是貼紙，不少人就痛批已明顯影響觀瞻，留言罵「他們大概不知道公德心為何物」、「真的很丟臉欸，自己去撕啦」。

臉書「中橫路況交通資訊站」日前分享3張照片，在合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，不少旅客會到此打卡、拍照，而該處停車場旁的大型解說標示牌上原本是刊登許多旅遊資訊，卻有不少人將「貼紙」貼在招牌的欄杆上，各式「團隊貼紙」在上頭形成到此一遊的象徵，明顯已影響觀瞻。

合歡山武嶺被發現不少民眾或團隊到此打卡會「貼上貼紙」作紀念，先前武嶺亭的監視器桿上被貼滿才遭清除，現在就連停車場的旅遊告示牌也被貼滿貼紙。（翻攝自臉書「中橫路況交通資訊站」）

該臉書粉專小編發文說「如果真的受不了非常想貼，可以貼自己的臉貼好貼滿」，還說民眾也可以把照片寄給小編，小編非常樂意幫忙宣傳，讓你在中橫路上名流千「屎」；據悉武嶺亭的監視器桿先前也被貼紙貼滿，公路總局為此派員全數清除，如今武嶺亭因封閉施工，民眾就轉而往停車場標示貼。

其他網友紛紛留言「他們大概不知道公德心為何物」、「真的很丟臉欸，自己人去撕啦」、「我今年四月環島都還沒看到這些貼紙，真的公民素質要增加」、「真有人覺得這樣好看？貼柱子就很難看了，還貼到解說牌上」、「我有不同想法、乾脆弄個空白鐵牌之類的給他們去貼」、「不該貼的地方真的只有罰錢才會怕」。