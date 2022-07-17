疫情圖示。（羅浚濱新竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱新竹縣傳真）

中央公布新竹縣17日新增634例確定病例，患者年齡分布在0至99歲，其中12歲以下157位、65歲以上56位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成1，目前新竹縣居家隔離728人、居家照護列管人數2771人，累計今年確診人數107948人。

新增確診者分布為竹北市270例、竹東鎮84例、湖口鄉66例、新豐鄉67例、新埔鎮47例、關西鎮29例、芎林鄉22例、橫山9例、寶山鄉27例、北埔鄉3例、尖石鄉7例、五峰鄉3例，峨眉鄉則無新增個案。

衛生局表示，為了提供民眾更加多元的疫苗接種管道，持續加開Novavax疫苗社區接種站，22日下午2至3時於湖口鄉仁慈醫院門診大廳，提供100個接種名額。

22日下午1點30分至3點30分，在新竹台大生醫醫院竹北院區，提供500個接種名額。18歲以上符合資格均可接種Novavax疫苗，可與其他廠牌疫苗交替使用，請民眾儘早線上預約安排接種。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

仁慈醫院預約入口

https：／／www.beclass.com／rid=2648b2a62cfa87b6168e

台大生醫醫院

https：／／www.hch.gov.tw／？aid=501＆page_name=detail＆iid=205