民眾黨2022年全台大眾走活動，23日抵達新竹市，今明兩天在新竹縣市掃街，民眾黨市議員參選人全體到齊，新竹縣參選人也跨縣市支援，展現大團結氣勢，而新竹市長參選人高虹安雖因確診隔離，無法親自參與，特別透過訊息表達對活動的關心與支持。

民眾黨新竹市黨部副主委、新竹市議員李國璋表示，新竹縣市是民眾黨2020年政黨票得票率最高的縣市，新竹的鄉親對民眾黨有很深的期待，此次的大眾走除了宣傳年底大選與公投外，更重要的是深入基層，傾聽民意，展現民眾黨「以台灣為名」、「以民眾為本」的核心價值。

此次大眾走深入新竹市各大景點，包括十八尖山、竹蓮市場、城隍廟、新竹市立棒球場等，發放文宣並傳達民眾黨的理念與年底公投，獲得新竹鄉親的熱烈歡迎與支持。

明天民眾黨大眾走出發到新竹縣，黨主席柯文哲將親自到場大合體，持續透過大眾走與全國各地基層民眾對話，希望所有新竹的鄉親能夠一同參與，也為民眾黨參選人加油打氣。