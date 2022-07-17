隨著國境陸續開放，愈來愈多境外生來到台灣，他們需要更多協助與幫忙。 教育部「友善台灣-境外學生接待家庭專案計畫」即日起到9月間推行「暑期接待」活動，有興趣的接待家庭和境外學生可至接待家庭計畫活動公告網頁報名參加。

教育部於2010年起推動接待家庭計畫，今年已邁入第13年，迄今已累計培訓超過4794戶接待家庭，成功媒合106個國家或地區7008位境外學生與3807戶接待家庭交流，其核心精神即以台灣家庭的熱情，為境外學生營造一個溫馨友善的交流環境。

教育部即日起到9月間推行「暑期接待」活動，境外生可提出日期、地區等相關資訊，再由接待家庭報名進行媒合。教育部鼓勵境外生藉由與我國接待家庭互動，多面向認識台灣文化，度過充實的暑假。

成大越南學生Xuan Thi Thanh Nguyen阮氏青春表示，「雖然求學時間主要是待在宿舍，但我的接待家庭很熱情，他們對我的關懷從不間斷，時常傳訊息關心我，邀請我下課一起吃飯、出遊、一起過節日，我也因此認識許多新朋友。他們就像對待自己的孩子一樣關心我，讓我在台灣學習的日子一點也不孤單，即便我們沒有血緣關係，他們也永遠是我的家人」。

教育部期盼更多台灣家庭伸出熱情雙手，加入接待境外學生的行列，在多元文化、語言的互動中認識彼此，增廣見聞，我們一起打開家門，讓世界走進來。