2022年兩岸青年峰會今（21）日在北京舉辦。陸委會對此表示，大陸在活動中融入特定政治目的，企圖以政治干預交流，將不利兩岸間長期的交流與互動；呼籲青年朋友應該提高警覺，注意相關活動背後是否潛藏政治目的。

陸委會副主委邱垂正今日於例行記者會上表示，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰的重點對象，2019年習五條提出後，陸方更積極推動兩岸的促融發展，持續加大對我青年學生的統戰工作，拉攏台灣青年赴陸就學發展，意圖提升台灣青年對中國大陸的認同感。

邱垂正強調，陸委會向來支持秉持對等尊嚴、合於規範、健康有序的兩岸交流往來，以促進兩岸民眾的相互瞭解，營造善意的兩岸互動氛圍。但是陸委會也注意到，中國大陸涉台及統戰部門，試圖透過各種包裝的活動，拉攏我青年學生參與交流，並且在活動中融入特定的政治目的，類此企圖以政治干預交流的舉措，將不利於兩岸間長期的交流與互動。

邱垂正表示，對於陸方所舉辦的兩岸青年交流活動，陸委會與相關主管機關會持續關注，並呼籲青年朋友應該提高警覺，注意相關活動背後是否潛藏政治目的，避免淪為中共對台統戰的宣傳工具。