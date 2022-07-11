日本前首相安倍晉三本月8日於奈良市大和西大寺站發表助選演說時，遭前海上自衛隊成員山上徹也行刺槍擊身亡，雖緊急送醫，但仍於當天傍晚5點多宣告不治，享壽67歲，女星歐陽靖事後在臉書發表個人看法，不料遭部分群眾惡意留言攻擊，讓她緊急刪文並公開道歉，直到今天(7/11)她再度po文，表示發現一個臉書社群到她的版面留言，內容竟是對她孩子的恐嚇及死亡威脅，讓歐陽靖不禁驚嚇，直呼：「讓我知道哪些族群真正惹不起」。

歐陽靖日前刪掉了對於安倍遇刺發表看法的文章，直言雖然對涉及威脅的惡意留言的訊息與私訊一定存證提告，但身為一個母親，另一方面她也覺得害怕，「我不該如此魯莽而自私。因此，我要在這邊跟所有人道歉，對不起」，今天她再度於臉書發文，透露發現一個詭異社團粉專會來她的版面留言，名為「If新醬被車撞，屁靖還會繼續靠北日本來舔綠共嗎？」，她已經截圖存證，「這是否已經涉及威脅，構成報警的條件？」。

歐陽靖公開到她版面留言的詭異粉專，連名稱都是對她孩子的死亡威脅。(翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書)

歐陽靖表示，面對自己不斷遭到威脅、恐嚇，「這些狂熱崇拜者的所作所為，到底跟因為不滿政治人物就訴諸暴力的兇手有何不同？」，她表示自己愛日本也愛台灣，「真正的了解是全然接受事物的表裏兩面，把優點與缺點幻化爲有血有肉的篇章」，而喜歡日本的原因，是覺得這是個對文化包容度很高的大氣國家，「尤其對次文化的包容度是台灣難以想像的」，這些到她版面來出征的「台籍日本右翼崇拜者」，根本無法接受別人批評他們的最高價值，「其實令我想到在北韓領導人洗腦教育下的人民，忠心而狂熱」。

如今被這樣一群人圍剿攻擊，歐陽靖坦言很害怕，「當然，他們要達到的目的就是讓我害怕。謝謝他們給我上了一課，讓我知道哪些族群真正惹不起」，網友看了她的po文及惡意留言截圖，也覺得這樣的暴力言論太過分，支持她不要姑息，「太可怕了，告他！」、「看看要不要去警局備案」、「支持報警、法律求助處理方式，即便是假帳號，還是要好好處理，不論是個人或是公眾人物都是」。