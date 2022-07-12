藍綠都服氣！陳時中爆防疫內幕 特別謝「她」義無反顧

新冠疫情爆發2年多，台中市長盧秀燕率領市府團隊在第一線防疫、守護市民健康，收穫不少好評，擄獲中間選民的心，更深得藍綠要角的肯定；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，12日就公開點名盧秀燕表達感謝，2年前盧義無反顧協助中央設集中檢疫所，安置武漢包機返台的台商，他非常感謝，更相信歷史都會記上一筆。

即將卸任、接受民進黨徵召參選台北市長的衛福部長陳時中，今天出席衛福部「戰疫堡壘」集中檢疫所防疫紀錄新書發表會暨感恩茶會時，侃侃而談擔任指揮官長達2年多來幾乎全年無休的日子。

他直指2年前為了武漢返台包機，機上台商們的安置檢疫問題，打算在全國各地設置集中檢疫所，因此四處奔走聯絡；他特別提到，最感謝台中市長盧秀燕在他的一通電話，就義無反顧一口答應承擔、扛下壓力，中央地方為了防疫攜手共同作戰，讓他心存感念，也相信歷史上都會記上一筆。

2020年新冠肺炎爆發，同年2月3日，第一架武漢台商包機回台，載回247人，當時台灣尚無疫情，台商們返台引發諸多正反討論。陳時中憶起往事並透露，當時打算要分送陽明山、烏來、林口，及陽明山檢疫所。

不料位在台北市的陽明山檢疫所提前曝光受阻，而飛機已起飛，檢疫所卻還沒搞定，讓他心急如焚，幾經波折，陳時中與盧秀燕通電話拜託幫忙，因盧在立法委員任內，曾擔任立法會厚生會會長，與陳時中互動良好、彼此也是舊識。

當時陳在電話中表示，這是國家的事需要幫忙，他甚至表達願意睡在台中、以保證檢疫所是安全的；盧秀燕在電話中一口就答應、同意，並立刻指示台中市政府跨局處協助，最後返台台商等人才得以順利入住，化解危機。地方、中央攜手作戰防疫，如今也在書中留下紀錄，陳時中更公開親口表達對台中市政府和盧秀燕的感謝。