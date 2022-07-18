衛福部次長王必勝今天從前衛福部長陳時中手中接下「中央流行疫情指揮中心指揮官」職務，並首度主持指揮中心記者會，他先是代表指揮中心謝謝陳時中的指教，更稱他是「很稱職的指揮官」「我們都會永遠記得他」。

此外，指揮中心副指揮官陳宗彥今宣布辭去該職務。王必勝表示，陳副指揮官在邊境管理、警政、民政上非常專業，對防疫工作有相當貢獻；至於繼任副指揮官人選已經著手討論，目前尚未決定，會由行政院指派，盡快向大家公布。

王必勝表示，代表指揮中心謝謝陳部長過去兩年多來的領導和教導，他是很稱職、優秀的指揮官，跟著他學到很多防疫上和管理上的技巧，「我們都會永遠記得他，如果有需要諮詢的部分也會和他請教」。

王必勝今天首度主持防疫記者會，他表示大方向是穩健開放，讓民眾恢復完成正常生活。他細數現階段防疫工作目標，第一是持續監控國際疫情，第二是防疫管理滾動式檢討，包括檢疫隔離、NPI、口罩措施，第三是疫苗施打，追加劑、次世代疫苗等，都會很認真、有前瞻性來處理。

他也提到，接下來防疫物資儲備要適當儲備，以過去經驗甚至超前部署；對於疫情比較容易受影響的長者和兒童，要有更精進的措施；流程上要改善，著力於資訊化，讓防疫工作更順暢；和地方政府加強溝通，了解地方的需求，這些都是指揮中心現階段的重要工作。

王必勝今天甫上任指揮官就前往台中后里，竟誤將「蔡總統」稱為「賴總統」，外界關心是不是上任第一天太緊張？給自己打幾分？王必勝回應「純粹是口誤」，並表示分數不是自己打的，而是大家打的，分數也不重要，重要的是把指揮中心工作做好。