全球新冠疫情趨緩，先前學界推測應該不會再有新的子病毒株產生，不過近期大魔王Omicron驚現新亞變種BA.2.75，而且已經在印度、美國等11國傳播，據悉這匹「黑馬」能繞過先前的免疫力，這讓科學家感到憂心。

綜合美聯社(AP)、《時代雜誌》（Time）等外媒報導，BA.2.75誕生沒多久，短短時間卻已現蹤美國、澳洲、德國、英國、加拿大等全球10多個國家，尤其又以南亞國家印度大規模淪陷，美國西岸上周也發現境內第3起案例。會如此提高警覺，是因為科學家發現它具有免疫逃脫能力，傳播速度才遠遠超乎預期。先前研究指出，BA.4、BA.5病毒株同樣具有「高傳染力」以及「免疫逃脫」兩大特性。至於BA.2.75是否躍升黑馬還有待科學家確認。

BA.2.75 Maybe the new lineage to worry about? I don’t like the observed mutations.



Before we are done with the BA.5 wave we might already have to prepare for the next. Let’s take a closer look.

1/ pic.twitter.com/Y8TMf1zCbn — Ulrich Elling (@EllingUlrich) July 3, 2022

富比世（Forbes）網站報導將BA.2.75形容成「大流行疫情中的黑馬」，在他身上發現一種獨特的棘蛋白（Spike Protein）的結構，是其他亞種如BA.2、BA.4、BA.5都未曾出現過的，進而證實BA.2.75是從BA.2獨立衍伸出的分支。

然而，科學家強調BA.2.75不僅僅是BA.2的衍生，與前輩BA.4、BA.5截然不同。研究表明它由多達36個突變氨基酸所組成，就連早期出現的Alpha、Delta都見不著這樣數量，堪稱是Omicron家族最狂的突變體。

目前世衛組織(WHO)已經發出警告，並在該病毒株蔓延的國家持續監控，預計未來幾周病例數將攀升。