桃園18日新增1903例本土個案，疫情單日下降27％，創今年5月以來，確診個案數最低紀錄，衛生局長王文彥表示，疫情已逐漸收斂，但台灣已出現BA.5社區個案，提醒宴席間仍不得逐桌敬酒敬茶，平時也要正確戴好口罩，如廁時也應戴好，且應落實洗手，以免遭受感染。

桃園18日新增1903例本土個案，相較17日2607例，桃園疫情單日下降27％，其中65歲以上個案占8.78％、18歲以下個案占22.70％，衛生局長王文彥表示，18日也是今年5月以來，確診個案數最低的一天，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已經逐漸收斂。

王文彥提醒，中央疫情指揮中心17日公布一名BA.5社區個案，民眾仍須謹慎配合指揮中心的防疫措施，除符合例外情形及外出時有飲食需求得免戴口罩，外出應全程戴口罩，特別要注意的是，飲宴之中逐桌敬酒、無保持社交距離，是傳播Omicron高風險行為，依照規定目前宴席間仍不得逐桌敬酒敬茶，用餐席間或用餐完畢起身離桌前，均應立即正確戴好口罩，如廁時也應戴好口罩，且應落實洗手，以免遭受感染。

王文彥說明，桃園市居家照護目前在案數共2萬270人，照護案件累計48萬7239人，已完成48萬2310人，累計完成率約99.0％，截至7月17日，桃園的專責ICU開設42床、收治27人、ICU空床數15床，專責病房578床，收治223人；收治比率38.6％，空床數355床。

王文彥說，桃園居家照護醫療機制成熟且醫療量能充裕，市府將持續加強醫療照護品質；確診民眾也可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。