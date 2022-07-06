金門今(6)日新增124例新冠確診，累計5930例。縣府表示，兒童BNT第2劑疫苗累計64人，目前均無不良反應通報。
金門新增124例確診，個案累計5930例。目前收治中65例，其中無症狀或輕症61例，中症4例；確診者居家照護750例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者181人，目前居家隔離400人，解除居家隔離128人。
縣府表示，5歲至11歲兒童BNT第2劑疫苗，應接種同廠牌疫苗，不可以混打，截至今(6)日中午止，累計64人完成接種，目前並無接獲不良反應通報，縣府將繼續追蹤施打疫苗的學童狀況，各衛生所也會根據期程持續接種。
縣府提醒，家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種，以提升兒童的保護力。另因故無法配合學校規劃接種時間或旅臺的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所預約接種。
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