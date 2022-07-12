6個月到5歲幼兒莫德納疫苗預計本月21日開打，但近來疫情降溫，部分家長猶豫是否要讓孩子接種，或是等待輝瑞BNT疫苗到貨。中央流行疫情指揮中心今提醒，目前4歲以下輝瑞BNT疫苗到貨時間未定，建議家長盡早安排家中幼兒，優先接種莫德納疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納6個月到5歲幼兒疫苗預計本月20日完成封緘檢驗，21日配送至各縣市，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，每人需接種2劑基礎劑，並提醒地方政府和民眾事先規劃接種。

至於4歲以下輝瑞BNT疫苗，目前尚未取得我國食藥署緊急授權（EUA），指揮中心日前表示正在送審補件，採購合約亦在洽談中。莊人祥指出，相關文件預計今天送出，其他部分都還在談；由於輝瑞BNT疫苗到貨時間未定，呼籲家長盡早安排幼兒優先接種莫德納疫苗。

另外，5到11歲兒童疫苗接種作業持續進行中，家長開始關心何時可打第3劑。莊人祥表示，目前才剛打完第2劑，需要一段時間才能打第3劑，等到時間到了，當然就會提供接種。

長者疫苗接種率也需要再加把勁，目前指揮中心提供500元衛教品接種獎勵，但有診所醫師反映，衛教品早已發完，導致和民眾之間產生誤會。莊人祥說明，地方政府可經由台銀的共同供應契約下單，由地方政府先行支付，再向指揮中心請款；如果說地方政府暫時買不到，也可以緊急採購等值的禮券，都是可以變通的。

不僅疫苗可預防染疫，由阿斯特捷利康公司（AZ）研發的全球首批新冠預防藥物也問世，臨床試驗顯示可降低77％到83％的感染風險。莊人祥透露，目前有積極注意這款新藥，可提供免疫不全病人使用，未來有可能採購。