金門今(11)日新增129名新冠確診，累計6655例。最新疫情狀況說明之二。（縣府提供）

金門今(11)日新增129名新冠確診，累計6655例，約占常住人口10.02％。縣府表示，居家照顧關懷服務中心成立2月餘以來，服務逾2萬人次，提醒鄉親持續加強防疫，共同協力走出疫情難關。

金門縣流行疫情指揮中心表示，今年5月5日在縣府大禮堂成立居家照護關懷中心，提供生活關懷、健康照顧、疫情諮詢等一站式的服務，有需求的鄉親撥打1999專線，即可轉至對接服務窗口，成立至今2月餘，累計提供服務逾2萬人次。其中，來電諮詢服務4603人次、主動電話關懷服務5207人次、派送防疫包服務1萬892人次、防疫餐服務1674人次。

縣府說明，今日金門地區新增129名確診，累計6655例，約占本縣常住人口10.02％。目前收治中70例，其中無症狀或輕症65例，中症4例、重症1例；確診者居家照護938例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者239人，目前居家隔離432人，解除居家隔離221人。

縣府提醒，儘管國內已有Omicron亞型變異株BA.5本土確定病例，但中央「與病毒共存」的態度已明確化，相關防疫政策也還在持續鬆綁，民眾務必作好個人防護，並主動積極配合各項防疫措施。