1名網友於《Costco好市多商品經驗老實說》分享，日前她到好市多採購結束時，門口的劃單姊發現衛生紙被店員多結了1次，開心發文大讚劃單姊火眼金睛，讓她可以用省下的錢多買一個Pizza慶祝。貼文一出引起熱議。

1名網友於臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》以「一直都不知道門口劃單姊姊的重要」發文寫下，她日前去好市多採購結束經過出口負責檢查消費單據的「劃單姊」時，對方僅看了她的明細1眼後便將她攔下，了解後發現，店員結帳時誤將衛生紙重複刷2次，原PO大讚對方火眼金睛，感謝劃單姊姊的省荷包服務，讓她用省下的錢多買1個Pizza慶祝。

文章曝光後，網友們紛紛認同留言：「劃單姊姊好棒！買好多她還能檢查到」、「他們看單會提醒物品是否都有拿到」、「單子上有些東西買的量大，有時候會有特殊記號，它們會特別核對！我們不是員工看不懂」、「眼睛這麼厲害」、「劃單工作人員不是為了當糾察隊而是為了怕我們被重複刷卡才要看單據」。

也有人和原PO分享親身經歷：「我也遇過，買一顆西瓜收銀刷二顆的錢，也是被他們發現，馬上幫我辦退費」、「我遇到也是一直跟我對單子上有重複刷的商品，當天剛好買一堆肉是個別條碼，工作人員就一個一個問雞肉、XX、YY是都拿兩份對吧」。