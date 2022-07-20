統一集團正式宣布以290億元買下法商家樂福在台6成股權，被外界視作完成台灣全通路版圖最後一哩路，在此之前還需進一步向公平會提出結合申請；公平會今（20）日表示，審查重點在是否造成市場封鎖與限制競爭，衡量快速變動的消費型態，檢視此案「垂直結合」、「水平結合」、以及「合併綜效」。

統一將取得全台340間家樂福門店經營權，包含68家量販店、272家頂級超市、129 家商場家樂福商標使用權、部分量販店物流中心。

繼美國好市多（Costco）、全聯併購大潤發，統一宣布收購家樂福，國內量販流通業將呈現好市多、統一、全聯、遠東愛買4強鼎立局面。

統一昨日深夜重訊發布此合併案，依規定要在15個工作日內向公平會提出申請。公平會發言人陳志民指出，今日還沒收到申請。

陳志民指出，統一集團有食品事業、旗下還有統一超，食品與零售屬於供應關係，牽涉「垂直結合」，對企業經營的正面影響是提升經營效率、對消費者來說供應穩定，但也要考量結合後會不會透過供貨契約，排除其他廠商的競爭，或者給予差別待遇等。

「水平整合」部分，是考慮統一併家樂福後與同業的競爭關係，統一自身有百貨、藥妝等通路，也要納入考量市場集中度改變。「合併綜效」則要衡量此結合案對整體經濟利益大於限制競爭之不利益，必要時也會有附帶條件因應。

統一集團方面自行評估，統一超與家樂福分屬超商、量販、超市，業態不同，應不構成壟斷擔憂；陳志民回應，這部分需要更精準經濟數據證明。

統一也用股權設計因應分散，統一企業、統一超商分別回購49.5％與10.5％家福股份有限公司（台灣家樂福）股份，暫估交易金額分別為新台幣239億元及新台幣51億元，合計290億元，交易完成後，統一企業持有台灣家樂福70％股份、統一超商持有台灣家樂福30％股份。