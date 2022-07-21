物價高漲，手搖飲價格也越來越高，DIY自製茶飲成為省荷包又健康的好選擇，坪林茶業博物館近期特別邀請曾至美國好萊塢環球影城開設茶飲品牌的調茶師「茶思特」化身好茶聯邦探員，聯手推出「FB1調茶局」線上課程，帶領民眾運用日常食材，在家自製創意飲品。

坪林茶業博物館邀請曾擔任眾多茶飲品牌顧問的專業調茶師「茶思特」，開發調茶課程，透過FB線上影片，教民眾以常見的包種茶、紅茶、烏龍茶等台灣茶為基底，搭配水果、花草、氣泡水等生活中方便取得的食材，透過簡單易懂的步驟操作及裝飾，在家自己作出哈密瓜烏龍莫西多、蜂檸愛荔包種、豆奶炭燒烏龍等創意茶飲，如同雞尾酒般精緻的絕美調茶，顛覆台灣茶的傳統形象，好看又好喝。

新北市文化局表示，坪林茶業博物館近年來積極投入數位轉型與各種創意加值服務，除了策辦廣受好評的茶主題特展與推廣活動外，也因應疫情開發多元線上藝文體驗，利用社群媒體遠距教學的方式，讓民眾無遠弗屆的享受茶文化的樂趣。

該館目前已提供數檔環景實境線上展覽、曉茶塾數位課程等雲端服務，繼去年「茶食之神」線上茶料理烹飪學院後，今年進一步邀請知名調茶師合作，推出「FB1調茶局」線上調茶課程，希望在民眾有感的日常實際需求中，以寓教於樂、簡單易學的方式，增進大家對茶飲文化的認識。更多活動訊息可至坪林茶業博物館臉書粉絲專頁查詢。