40歲宋小姐，每到夏天就大汗淋漓，時常覺得心悸、胸悶、口渴且淺眠多夢；且她本身就不愛運動，所以常覺得心臟沒力似的疲累感。中醫師吳宛容表示，「夏至」時節過後，開始進入中醫所謂的「三伏天」，指的是一年當中最熱的日子，此時天氣悶熱流汗多，如果忘記補充足量水分，容易好發心血管疾病。

●「夏至」飆汗心臟負荷大 可致「胸悶、失眠」

吳宛容指出，夏至過後，天氣溫度升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時會導致心肌梗塞。

吳宛容補充提到，上述個案宋小姐前來中醫就診，中醫處方益氣生津，斂陰止汗的方藥兩周後，多汗、心悸的症狀明顯改善，且睡眠品質也有進步。

出汗是調節體溫的其中一個功能，夏季天氣炎熱，微微出汗能夠使氣血調暢；但經常大汗淋漓，會造成陰陽兩虛的狀態。汗為「心之液」，出汗過多，不僅會耗津傷血，還能傷及心陽，導致氣血兩傷、心失所養，出現心悸、疲倦、乏力、失眠、口渴等症狀，所以夏季相對於其它季節更需「養心」。

除此之外，長年有過敏性鼻炎及哮喘、支氣管炎等體質偏寒的人，可以配合此時陽氣極盛，鼓動陽氣，增強免疫力，使好發於秋冬的「冬病」，能在夏至時達到「夏治」的目的，所以夏至後的這段時間是體質虛寒的民眾「冬病夏治」的好時機。

●透過「冬病夏治」三伏貼 幫助身體提升免疫力

吳宛容強調，「三伏貼」屬於中醫「冬病夏治」的特色穴位敷貼療法，在炎夏三伏天，將辛溫的中藥餅敷貼在特定穴位上，來治療易於冬季發作的過敏性疾病，如鼻過敏、氣喘等肺部疾病。

「三伏貼」主要功效是提升陽氣、增加免疫力，主要針對呼吸道疾病；如果加上有脾胃虛弱或者頻尿、尿床等脾腎氣虛現象，會透過加強脾俞、腎俞等穴位來提升免疫力，再搭配中藥進而改善過敏虛弱體質，減少過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、氣喘等發作，預防經常反覆性感冒。

●夏季多吃「酸性」、「補氣」食物 減輕心臟負擔

吳宛容提醒，夏天天氣溼熱，非常容易出汗，如果出汗過多就會造成心臟的負擔，傷津耗氣。這時可以選擇一些酸味的食物，例如：檸檬、烏梅、山楂，得以收斂、防止出汗，生津解渴。

【山楂荷葉茶】

▸材料：山楂1.5錢、荷葉1.5錢、冰糖少許

▸煮法：沖入沸水500c.c.浸泡15分鐘左右即可用。

▸小叮嚀：山楂能夠開胃消食、活血化瘀，荷葉消暑清熱利水。

另外，還可以服用一些益氣養陰的藥材，如「生脈飲」，西洋參補氣，麥門冬養陰；而五味子負責酸收的部分，就是把流汗過多，造成體液的損失、耗損的元氣拉回來，同時也有止汗的作用。

【生脈飲】

▸材料：西洋參5片、麥門冬3錢、五味子1.5錢

▸煮法：將西洋參5片、麥門冬3錢，五味子1.5錢加入熱水1000c.c.沖泡後即可飲用。

▸小叮嚀：西洋參補氣，麥門冬養陰；五味子負責酸收的部分，把流汗過多，造成體液的損失、耗損的元氣拉回來，同時也有止汗的作用。