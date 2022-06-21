傳統24節氣今天進入「夏至」，宣告台灣「暑氣濕熱」的氣候特色登場。台中慈濟醫院中醫師運用節氣，使用三伏貼提前冬病夏治外，更提醒民眾要從生活飲食等方面均衡並進，才能在防疫行動中安度溽暑。

中醫部醫師鄭宇真說，三伏貼使用的「藥餅灸」與「艾灸」同屬中醫的「溫熱外治法」，「艾灸」使用乾艾葉，點燃後放在針灸的鋼針上，或靠近皮膚穴位上，透過火的熱源短暫局部加熱促進氣血暢通。「藥餅灸」則是使用辛溫藥材揉成藥餅，敷貼在出現寒涼症狀相對應的穴位，透過較長時間敷貼讓藥力溫動氣血，達到去除體內寒氣的功效。

鄭宇真指出，藥餅灸隨時都可敷貼，但古人發現三伏天是陽氣最旺盛的3天，進行敷貼對驅散體內寒邪之氣有加成效果，因此有「冬病夏治」的說法。藥餅灸不必像針灸得靜靜坐著或躺著一段時間，適合小朋友，因此「三伏貼」目前多半用於小兒呼吸道過敏症狀等寒邪症狀治療。

另外，炎熱氣候，人容易流汗，水分也容易流失，除電解質不平衡，高溫下也容易讓人昏沉和疲倦，甚至出現「氣短乏力」。鄭宇真特別提醒夏至過後要懂得「避暑」。她提醒使用電扇、冷氣這兩種現代避暑工具，要注意幾個地方。第一、使用電風扇是要讓週遭環境產生對流，達到降溫的功能，不能貪涼長時間對著人吹，以免受到「風邪」。第二、冷氣最好調整到25到28度為佳，避免人體因為溫度過低而受寒。第三、不要頻繁進出冷氣房，防止呼吸道敏感不適。第四、衣著質料要舒適、排汗以利散熱，戶外活動注意補充水分和電解質，做好防曬，避免紫外線傷害皮膚。

新冠疫情未歇。鄭宇真指出，勤洗手、戴口罩還是很重要。然而戶外戴口罩潮濕悶熱，常容易在下頷骨皮膚悶出下巴痘。加強洗臉清潔可以幫助減緩下巴痘發生，也可使用慈院中醫部研發的無患子洗劑洗臉，加強消炎、抗敏感，早晚用無患子洗劑洗臉，對下巴痘的舒緩和皮膚泛紅有一定幫助。