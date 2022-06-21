立法院副院長蔡其昌攜手企業界共同捐贈1500件P1防護衣給衛福部台中醫院，並與醫護同仁合影留念。（馮惠宜攝）

台中市已經連續8天本土新冠肺炎確診人數高居全國第一，因應疫情嚴峻，立法院副院長蔡其昌再度攜手企業界共同捐贈1500件P1防護衣給衛福部台中醫院，蔡其昌表示，也希望藉由今天的捐助活動拋磚引玉，匯聚社會各界共同幫忙，透過政府制度性的防疫作為，加上民間力量發動募集物資的團結協力，來達到全民防疫的目標。

蔡其昌過去曾與企業界共同捐贈血氧機提供衛生福利部台中醫院，今（21日）再次號召企業界，與立委黃國書、議員黃守達、江肇國共同捐贈台中醫院1500件P1防水隔離衣，立法院副院長蔡其昌表示，他感謝由侯承伯院長所帶領的台中醫院醫護團隊，在疫情期間照護台中市民的健康，這次因院內防護衣使用量大、消耗迅速，所以號召企業界友人共同發起捐助防護衣的行動，希望讓第一線的醫護同仁能獲得充足的防護設備、保障醫護們的安全。

衛生福利部台中醫院院長侯承伯表示，過去一個月，醫院對於防護衣的需求一天大約是150件，現在因重症患者的增加，汰換次數也跟著增加，一天需要約300件，單日最高曾消耗近1500的防護衣，台中醫院屬於應變醫院，都需備有兩個月的庫存量，近日因台中為熱區，防護衣就等同戰士的盔甲，消耗量大非常感謝民間的捐贈。