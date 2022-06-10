立法院副院長蔡其昌9日晚間在臉書公布自己確診新冠肺炎，台中市長盧秀燕第一時間就留言祝福，中市府新聞局長鄭照新10日上午表示，自己也同樣第一時間透過臉書表達關切，自己也是確診過來人，深知確診非常不好受，「我們都是台中隊」，祝福蔡副院長早日康復。

對於各界關心慰問，蔡其昌上午透過自錄影片表達感謝，他說從確診到現在，自己除了除了有點咳嗽、疲倦感和肌肉痠痛以外，大致上都還可以；透過臉書、LINE、電話和簡訊，都感受到大家滿滿的愛，謝謝所有支持他的朋友。

蔡其昌也提到，就讀國三的女兒，因為自己確診而無法參加畢業典禮，原本她對畢業典禮很期待，知道無法參加，十分傷心難過又失望，但女兒很懂事，在情緒和緩平復後，主動告訴他說，爸爸身體要緊，一切會遵照防疫規定，不會想再去參加畢業典禮，讓他很安心。但他仍因此感到很愧疚，才會透過臉書向女兒表達歉意，對她很抱歉。

蔡其昌昨晚在臉書宣布自己確診了，上午自錄影片報平安，強調身體狀況大致上都還可以，也感謝各界關心讓他感受到滿滿的愛。（圖／蔡其昌辦公室提供）

蔡其昌在臉書上除了有許多綠營人士跟支持者留言祝福，台中市長盧秀燕留言，「其昌平安，祝您早日康復，繼續為台中發聲」，新聞局長鄭照新則留言「保重身體，早日康復」。

鄭照新上午受訪時說，自己曾經是確診者，深知確診非常不好受，這時人性的關懷超越一切，我們都是台中隊，祝福蔡副院長早日康復，未來還要一起為台中努力。