立法院副院長蔡其昌27日抨擊說，市議員蕭隆澤質詢時曾提到台積電擴廠等相關問題，市府還是將問題推給中央？（陳世宗攝）

蔡其昌批將台積電問題推給中央 台中經發局：要求中科妥善處理

台積電選定台中興農高爾夫球場籌設新廠，攸關3000會員及球場數百員工等權益，立法院副院長蔡其昌27日抨擊說，市議員蕭隆澤質詢時曾提到相關問題，市府還是將問題推給中央？經發局強調，市府要求中科管理局應明確承諾及妥善處理，保障球場員工、球證會員及周邊地區市民權益，作為同意此案開發前提條件。

立盈環保科技公司中科分公司廠房新建工程，今天舉行開工奠基典禮，立法院副院長蔡其昌說，台積電在台中設廠案，有市議員曾提到要兼顧高爾夫球友權益等問題。

蔡其昌指出， 要讓企業加碼留台中，就要創造企業友善的投資環境，如果只是往外推、推給中央，這不是市長要留住企業的方法，這是不應該？他是民意代表願意出來幫忙解決問題，他會和科技部協調保障高爾夫球友的權益，讓球友可以一起支持台積電擴廠案。

蔡其昌說，如果不積極幫忙解決問題台積電會走！盧市長也曾說，如果球場問題不解決市府就不發照，別縣市很積極爭取台積電設廠，他不希望台積電走，解決方式不是推而是站出來解決問題；希望在保障球友權益下，台積電最新進制程投資案可以落腳台中。

經發局表示，科技部中部科學園區管理局規畫台中科學園區擴建二期籌設計畫，興農高爾夫球場位於計畫範圍內，土地使用分區為農業區，實際開發時程以中科管理局擴建進度為準；有關球場會員陳情意見等皆已函知中科管理局，市府要求中科管理局應明確承諾及妥善處理，保障球場員工、球證會員及周邊地區市民權益，作為同意此案開發的前提條件。

勞工局指出，該局得知台積電要到來投資時，就注意到球場員工權益問題，並主動與球場聯繫，為維護該公司勞工及桿弟勞動權益，勞工局分別於今年6月17日及22日前往興農球場實施勞動條件輔導，將協助勞工與該球場協調，同時也將持續調查積極保障勞工權益。