捷克從7月1日起接替法國擔任歐盟輪值主席國，為期半年。捷克此前公布的輪值主席國工作計畫顯示，其工作重點包括應對難民危機、幫助烏克蘭重建、保障能源安全、加強防務及提高歐洲經濟韌性等。

當天，歐盟執委會主席范德賴恩率團訪問捷克，與捷克就其接任輪值主席國後相關工作計畫和近期亟待解決的問題進行討論。馮德萊恩會後在與捷克總理費亞拉聯合舉行的記者會上表示，期待捷克擔任輪值主席國期間能夠推進歐盟在能源、氣候變化、數位化等領域的相關計畫。

費亞拉表示，捷克政府和歐盟執委會將主要處理能源問題和烏克蘭問題，結束烏克蘭衝突並重建其國家是解決歐盟目前面臨問題的關鍵。他說，捷克將與歐盟執委會一起應對當前最重要的能源問題，提高能源安全和可及性。他呼籲歐盟國家協調一致，共同推進能源政策，以儘快解決當前危機。

6月30日，歐洲理事會主席米歇爾到訪捷克後表示，捷克接任歐盟輪值主席國正值歐洲處於轉折點，歐盟正面臨俄烏衝突、能源安全、經濟復甦等多方面挑戰。

捷克2004年加入歐盟，曾於2009年上半年首次擔任歐盟輪值主席國。