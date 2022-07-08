歐盟執委會周四指出，歐盟反競爭監管單位已經開放媒體聯盟(AOM；Alliance for Open Media)的許可政策展開調查。據了解，Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta都是AOM的成員。

執委會一名發言人表示，執委會證實正對AOM有關AV1格式的授權和許可政策展開初步調查。而該調查並不預判著該聯盟有侵權行為的調查結果。歐盟發言人拒絕提供進一步細節。

AOM成立於2015年，該聯盟希望為瀏覽器、裝置、App、遊戲創造出更高串流品質的4K標準軟體，即AV1格式。

AV1目前仍未被業界廣泛採用，而Netflix和Youtube已經為部份客戶提供該軟體；瀏覽器公司例如谷歌的Chrome和Firefox也已經開始支援該格式。

微軟、Netflix、博通、思科、騰訊為AOM成員，目前都沒有對該新聞提出評論。據了解，英特爾、華為、Mozilla、三星、輝達也是AOM成員。

今年路透曾看到歐盟監管機構對一些公司發送了調查問卷，稱正在對AOM及其歐洲成員的AV1授權條款，進行反競爭行為相關調查。

據了解，當時執委會聲稱，掌握到的資訊顯示，在建立AV1技術規範時，AOM及其成員可能對不屬於AOM、但是其握有專利對於AOM技術規範至關重要的創新者，訂定了反競爭的許可條款。此舉可能削弱了創新者與AV1技術規範的競爭能力。