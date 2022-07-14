有關民進黨桃園市長參選人林智堅論文「抄襲」的問題，儘管台灣大學與中華大學都已表態，一定會依據學術倫理的原則，組織審查委員會加以調查，並允諾會將調查結果公布於眾。但是，深知其內情的人，仍不免憂心忡忡，深恐政治的魔爪橫伸入於校園之中，未能公平裁斷，都不抱樂觀的期待。

台灣官場、企業、學界三者相互聯結的勢態是綿惙已久的病根，學優則仕，仕優干學、官商勾串、學商互利的情況早已不是新聞，而縱貫於其中的，則無非「權」與「錢」而已。

有權勢者，手中掌握著各種資源，可以藉由經費的撥發、計畫的委託，干涉甚至掌控學校的發展，迫使經費窘缺的學校不得不唯命是從；而學校既缺經費，則不得不藉官學合作、企學合作的方式，爭取更多經費的揖注。在官場有權，企業有錢的威勢之下，自然有不少經不起考驗的學校、學者也甘於俯首貼耳，任其趨使，一以圖利自己，一以有利於校務的推展。官場為領主，企業如天使，學界則有如奴才般，惡性循環，學界要談獨立，談自主，自然是戛戛乎其難哉的了。這也是為何多數人雖然皆對台大、中華大學的審查抱有深厚期待，卻毫無信心的緣故。

北市議員王鴻薇14日爆料，林智堅的親信幕僚、前新竹市民政處長張力可，於尚未辭去市府職務之前的7月4日，也就是當林智堅爆出「抄襲」案未久的時候，就已涉嫌與中華大學的教授以LINE通聯，「教導」中華大學如何從「法律面」、「契約面」、「道德面」三個角度，為林智堅的「抄襲」案開脫、解套。這就是典型的官、企、學相互勾串的實例。

張力可三個「解套」的層面，是否足以奏效，尚不得而知。但張力可仍有官職在身時，明顯就代表著官方，而中華大學的主要出資者，眾所皆知是新竹市鼎鼎有名的商人，大學董事長更是身兼新竹市議員、民進黨發言人的李妍慧，官、企、學三方面俱足，而其「教導」的策略，擺明了也就是要中華大學如法泡製，意圖向學界下指導棋了。

儘管中華大學校長劉維琪表示他沒有接獲此一LINE訊息，但LINE也是白紙黑字，張力可的確是有下了這一步棋了，儘管他辯解說是「與老師間的討論對話」，但這些「老師」或是「老師們」，是否極可能就是即將聘為林智堅論文審議委員會的可能人選？當然就不免讓人懷疑是「串供」的了。

林智堅的「抄襲」案是否能成立，其實端看所謂「審查委員」的成員是如何揀選出來的，多數人之所以不敢有樂觀的期待，正是因為深恐官場、企業的「權錢效應」下，是早已暗中決定其成敗了。

為了保住林智堅，民進黨可謂已使出了九牛二虎之力，但抄襲事證實在過於明顯，唯一的途徑，顯然就是從審查委員的遴聘著手，只要先布下足夠的「暗樁」，又何愁林智堅不能輕騎過關？

劉維琪校長說「眼見師生多年努力遭外界誤解，感到痛心」，他是個好校長，但如果這一關卡不能謹守，坐視「一顆老鼠屎」予以寬容，到時「壞了一鍋粥」，恐怕中華大學的聲譽將會更無法挽救了。（作者為大學退休教授）