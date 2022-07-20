蔡英文總統日前在民進黨全代會開幕致詞時，表示執政團隊會評估開放時程表，在兼顧防疫與經濟情況下，「重新爭取國際旅客來台灣」。很顯然，由於2年多的嚴苛邊境管控及錯誤防疫措施，蔡政府終於體會到國內經濟低迷的嚴重影響，倘若再不鬆綁入境管制或解除禁團令，再多的旅遊補助都難挽救已處於奄奄一息垂死狀態的國內觀光產業。

在蔡總統眼中，致力於兩岸和平發展及協助台灣經濟成長的大陸台商，彷彿是一群不存在的同胞，除了海基會例行性的年節問候活動，從未看到民進黨高官們為台商及其眷屬爭取過任何福利，只有「這是自己的國籍選擇」等的風涼話，遑論在疫情期間的冷漠以對。

隨著全球疫情趨緩，蔡政府也希望趕上各國解封的腳步，逐步放寬邊防規定，以迎接各國遊客。對此，國人當然歡迎，但希望執政黨更能優先照顧因疫情被隔絕已久的台商同胞。

中央疫情指揮中心2年多前為了管控兩岸人員往來，遂限縮台灣往返大陸的兩岸空運直航航點，目前僅存北京、上海、廈門及成都等4個對岸大城市航點，航班亦因台灣限縮入境條件而銳減。對散布大陸各地的台商來說，不僅返鄉成本提高，無形中浪費的時間成本更是難以計算。況且金馬小三通也在禁止之列，更讓台商大嘆返鄉之路難成行。

更令台商不滿的是，政府口口聲聲會盡力保障台商權益，但對於因疫情而2年多都無法返鄉的許多台商來說，首當其衝的除籍問題卻遲遲未能解決，畢竟這涉及到健保及納稅等問題。雖然內政部日前才解釋，一旦返台恢復設籍，這些權益都能立即恢復。然而，這些權益並未包括設籍應滿3個月的投票權爭議，蔡政府至今仍未鬆口，如此作法很難不讓人聯想到年底選舉的藍綠對決。

蔡政府玩弄兩面手法的醜態早被戳破。為了彰顯經濟成長不受防疫影響，蔡政府每個月都高調大內宣台灣出口總額的亮眼數字，卻從不敢向國人坦承，中國大陸市場仍是台灣出口的第一位。就以去年為例，台灣出口金額達4464億美元，比前一年增長29.4%，半導體更占總額的35%。不過，中國大陸占比為42%，比國民黨時期還高。就算今年出口歐美國家的比重增加。換言之，民進黨以「是大陸需要台灣」的謊話洗腦支持者，仍無法改變大陸是台灣最重要出口市場的事實。

國民黨副主席夏立言在海峽論壇錄影致詞時表示，「要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本」，並希望在「九二共識」及反對台獨基礎上，繼續推動兩岸交流對話，進而協助維護在陸台人的權益。這席話引起大陸台商及家屬的正面迴響，認為國民黨終於說出這群遊子的沉痛心聲，因為他們淪為民進黨所謂「抗中保台」的犧牲品太久了。

兩岸關係錯綜複雜，許多事務不全然操之在我，但主其事者預作準備是執政黨該盡的職責，豈能為了選舉顧此失彼。蔡政府眼中只有國際遊客，卻不把台商當成自家人，最終必將被同胞唾棄。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）