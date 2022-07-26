遭批蘇揆官邸變「喬家大院」 民進黨辯：維安考量

行政院長蘇貞昌昨天在官邸與民進黨新北市議員、參選人進行便當會，立法院國民黨團質疑違反行政中立，批評蘇貞昌把官邸「喬家大院」，利用公家資源喬選舉，公然違反行政中利法，不要太誇張，國民黨團不排除到監察院告發。行政院官員則表示，蘇院長自費請民進黨新北市議員、參選人吃便當，而且是利用午休時間，了解地方民意，是再平常不過的事。

國民黨團總召曾銘宗痛批，蘇貞昌用官邸輔選，把官邸當成喬家大院，先前蔡總統利用官邸開民進黨選對會，桃園市長鄭文燦在官邸宴客，為民進黨桃園市長參選人林智堅拉票，民進黨公然用公家資源喬選舉，奉勸公然違反行政中立法，不要太誇張，不排除到監察院告發。

國民黨立委費鴻泰炮轟，過去行政院發言人買皇家牛肉麵，最後拿行政院的錢報公帳，大家記憶猶新﹔蘇貞昌過去在野時也批評過執政黨，依同樣標準，蘇現在就是在公器私用。

費鴻泰表示，蘇貞昌要輔選執政黨的議員參選人，國民黨沒意見，膽請利用下班時間或請假，不要使用政府公堂的辦公場所。

民進黨團幹事長鄭運鵬反駁，高階主管都有提供宿舍，方便公務跟照顧，在官邸內公私行程都有，主要是去其他地方會勞師動眾，且也有維安的考量。

鄭運鵬舉例，2010年吳敦義擔任行政院長，就在官邸宴請國民黨主管，媒體都有報導，民進黨也沒提出質疑，首長私人行程在管抵內都尊重，不然維安更複雜。