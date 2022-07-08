中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅8日在峇厘島出席二十國集團（G20）外長會指出，中方將在烏克蘭問題上繼續勸和促談，始終站在和平一邊。應鼓勵開展認真和全面對話，共同構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。王毅並就糧食和能源安全問題闡明中方立場，提出不對人道主義糧食採購實施出口限制措施等建議。

G20外長會由印尼外長蕾特諾主持會議。G20成員和嘉賓國外長、聯合國祕書長古特雷斯等國際組織負責人與會。

王毅說，當前，世界和平與發展面臨重大挑戰。國際社會期待G20凝聚國際共識、促進國際合作，為充滿不確定性的世界傳遞信心和希望。要重溫團結合作初心，堅持真正的多邊主義，做相互尊重、平等協商的夥伴；和平共處、合作共贏的夥伴；開放包容、互聯互通的夥伴。讓團結戰勝分歧、合作替代對抗，把多邊主義的精神落實到維護世界和平、促進共同發展的具體行動上。

王毅強調，中方將在烏克蘭問題上繼續勸和促談，始終站在和平一邊。期待通過對話協商談出和平，盡快實現停火止戰，防止衝突長期化、擴大化。應鼓勵開展認真和全面對話，共同構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方將落實習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，與各方攜手建設和平、發展、合作、共贏的世界。

另，王毅表示，糧食和能源攸關世界經濟健康運行，影響2030年可持續發展議程有效落實。當前形勢下，G20應承擔應盡責任，建立大宗商品合作夥伴關係。中方建議：

一是支持聯合國中心協調作用。加強而非削弱聯合國作用，支持聯合國糧農組織、農發基金、世界糧食計畫署的工作。

二是不對世界糧食計畫署開展的人道主義糧食採購實施出口限制措施。

三是為俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯的農產品和投入品順利進入國際市場提供便利。

四是主要糧食生產和淨出口國釋放自身出口潛力，減少貿易和技術壁壘，控制糧食能源化利用，紓解市場供給緊張局面。

五是各國採取的糧食貿易應急措施應是短期、透明、有針對性和適當的，並符合世貿組織規則。

六是支持國際農業研究磋商組織及各國農業科技創新合作，減少高新科技交流限制。

七是減少糧食損耗。中方已舉辦國際糧食減損大會，願共同落實會議共識。

八是在資金、技術、市場等方面幫助開發中國家提升糧食生產、收儲和減損能力。