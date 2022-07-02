疫情期間衛福部和指揮中心儼然成為責任最重大的行政單位，但也沒人想到衛福部下轄的食藥署，會因為署長吳秀梅一連串語出驚人的回應，成為媒體與大眾目光的焦點。吳秀梅之所以能引起這麼多關注，或許正是言行背後所展現出來的態度，恰巧是許多公務人員自己也不曾注意過，或是純粹因為長年任職於公務機關，所以習以為常的做事習慣與觀念。有了吳秀梅的親身展示，現職或是有志於投入公務體系者更該趁此機會引以為戒、以此為鑑。

要了解吳秀梅的問題出在哪也不難，其實只要換個角度想下列問題就好：假設今天你是食藥署署長，全台疫苗都不足、許多單位的第一線防疫人員還沒有疫苗可打，你會不會在造冊的時候讓食藥署編制內外的職員全部都優先打疫苗，施打率和人數甚至比疾管署還要高？在記者提出質疑時，你會不會反問他不給打疫苗「難道要我們業務都停擺嗎？」

民眾都有疑慮的國產高端疫苗在拿到EUA緊急授權後，卻傳出因為擴大產能出現數據偏差，有82%的疫苗遭食藥署退貨，你會不會對外表示這不是「退貨」，而且數據不一致不代表不合格，搞不好高端是一個更好的產品？食藥署沒有做好把關的工作，導致有不肖廠商用假資料申請有問題的快篩試劑魚目混珠流入市面，身為食藥署長的你大概覺得很無辜，會不會說：「不是應該譴責違法的廠商嗎？」

如果上述的問題你都回答「會」，而且覺得合理，那麼不知道該不該說恭喜，你或許可以在公務機關混得很好而且步步高升，並受到上司或下屬的喜愛。因為你該幫自己人爭取的福利都有幫忙爭取，該規避的責任都有確實地推出去，盡全力維護組織名譽。但如果你是想成為一個對得起這個職位，也對得起人民納稅錢付給你的薪資，想要好好為民服務的話，你就應該有所警惕，因為身為一個盡責負責的官員，不只不應該做出這些事、說出這些話，被外界批評的時候也不應該覺得委屈或是埋怨。因為這就只是工作的一部分，坐上這個位置、拿了納稅人的錢，就有義務把各種爭議解釋清楚，讓民眾知道你在做什麼。

更別提事後當中國大陸指出台灣石斑魚查驗含有禁藥，因此禁止台灣石斑魚進口之後，食藥署一改過去將這類問題交給農委會回應的習慣，反而是署長吳秀梅大動作像中國討要說法與檢測資料，大有將所有問題推給中國，並且避談農委會漁業署查出來的養殖場非法借單問題。吳秀梅此舉也就是看準了蔡政府的操作反中意識的一貫手法，也知道台灣民眾現在對於中國打壓相當敏感，操作這個議題轉移民眾焦點，或許就能讓食藥署的假快篩爭議盡快落幕。吳秀梅確實是一個難得的「教材」。（作者為口譯工作者）

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