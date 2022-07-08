大陸國台辦主任劉結一7日在《人民日報》發表署名文章，主題是「在實現中華民族偉大復興行程中推進祖國統一」。在這篇幾乎長達4千字的文中，他特別強調「國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，任何人、任何勢力都無法阻擋」，同時並指出「解決台灣問題的時、勢、義始終在主張統一的力量這一邊」，而且「中國大陸日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢正持續轉化為對台工作效能，推動統一行程邁進！」

由於發表長文的時間點相當接近中共二十大召開的日期，當然會讓外界聯想到這是否就會是中共二十大時對台政策的醞釀點。就作者的理解來說，二十大之後中共對台的整體政策走向一定會在大陸國家主席習近平發表報告時呈現。所以這儘管只是一個部級幹部的陳述，但也應該是中共中央決策層面思考核心的一部分。

更何況，就在劉結一發表這篇長文之前，3月在「十三屆全國人大第五次會議」開幕時，大陸總理李克強在《政府工作報告》中的結論部分就提到了台灣問題的解決走向。他說：「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。而這次的「報告」與過去的《政府工作報告》相比，是多了一些新的說詞，其中包括「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，就是源自於中共十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》裡。

當時《華盛頓郵報》在引述李克強《政府工作報告》內文時，認為他所使用的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」提法，是「習近平上台十年來從來沒有的」。該報特別形容習近平喜歡用「新時代」來包裝自己的施政特色，從而把自己與前任區別開來，但《華郵》也說，把這3個字冠在台灣問題解決方案之前還是第一次。這應該是北京對台政策用詞更趨強硬，以符合中共最近對台失去耐心的心理變化。

再早有關「新時代」的說法應是源自於2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》40周年時所發表的重要講話裡，習當時全面闡述立足「新時代」、在民族復興偉大征程中推進祖國和平統一進程的重大政策主張，並強調出台一系列有利於爭取民心的政策措施，取得了顯著成效，確定「生動詮釋著新時代黨解決台灣問題總體方略的實踐力量」。

而有意思的是，劉結一也在他的長文中提出「新時代對台工作的根本遵循和行動綱領」，只不過在內容上更突出「全面推進對台工作理論和實踐創新，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，不斷強化兩岸完全統一的時和勢」。而且在新時代新征程上，則要「深入學習貫徹新時代解決台灣問題的總體方略，奮力推進祖國統一進程」。

新華社曾引述專家及台商談習近平所提的「新時代黨解決台灣問題總體方略」，指出其中有五組關鍵詞，包括：國家統一、民族復興；結束政治對立、實現持久和平；寄希望於台灣人民、反對台獨；融合發展、共同市場；文化傳承、心靈契合。這顯見北京已確立堅持「一國兩制」和推進兩岸統一基本方略，提出新時代推進祖國和平統一的五項重大政策主張，並「明確堅持和完善『一國兩制』制度體系、推進祖國和平統一是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容，提出新時代黨解決台灣問題的總體方略」。（作者為澳門理工大學名譽教授）