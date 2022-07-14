據衛福部統計資料顯示，全國志工人數已逾 110萬人，但以人口比率計算，卻僅占全台總人口4.7％，相較於美日等國志願服務參與率25至27％，志工人數仍相對不足，近年受新冠肺炎疫情影響，更衝擊實地服務意願。

遠雄人壽深知助弱不分時機，公益作為須具深度且持續推動，方能發揮深遠的社會影響力，因而推動公益「微時志工」，以不影響同仁工作或休閒時間，且隨時可投入的方式便利志工參與，打破地域及時間限制，由最北至最南、從城市到偏鄉，從祝福小卡撰寫、公益彩繪串聯到實地出團下田協作小農、身體力行鼓勵偏鄉兒手心向下，透過各類志工服務長期透入，公益關懷據點遍佈全台。

遠雄人壽志工團為持續提供弱勢適切且溫暖的服務，於109年正式成立志工團，透過專人管理及社群服務平台，提供志工各項教育訓練、獎勵及志工假，並協助同仁接軌政府法定志工時數登錄，以據點及人力優勢，長期落實社區公益服務；截至目前為止，已有1100人加入志工團行列，服務時數逾3000小時，志工們更自發性擔任公益橋樑，深入在地鄰里社區，為弱勢族群、社福團體及政府機構搭建互動交流平台，串聯公益資源，充分展現保險業溫暖而助人的力量。

每個微小的行動，若長遠耕耘終能聚沙成塔，成為改變與推動世界進步的力量！遠雄人壽長期投入社會弱勢扶助，從企業文化和價值觀深耕人心，也因「微時志工」群奉獻投入，從跨域出團守護千名偏鄉弱勢學童、舉辦藝術輔療課程伴全台家庭照顧者身心喘息，支持喘息替代人力超過1萬小時、持續7年舉辦近百場募血活動力挺前線醫護、推廣微型保險守護1.5萬名經濟弱勢家庭及身心障礙者等，逐步拓展公益範疇及深度，為每個生命和家庭墊築安穩基石的正向影響力。