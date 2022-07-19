行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況以及邊境開放現況等議題進行討論。指揮中心指出，入境採檢陽性率連續5周上升，上周整體採檢陽性率為3.63％，另境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株。行政院長蘇貞昌指示指揮中心，在可預估的範圍內持續盤整入境採檢、防疫車隊以及防疫旅館量能，保持機場入境通關及交通作業順暢。

指揮中心表示，全球疫情上週增加14％，以歐洲上升最多，鄰近國家病例增幅亦大，因值暑期旅遊季節，國際傳播風險增大，全球報告Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，且於多國成為主流株，造成各國疫情回升的情形。

國內疫情部分，近一周新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例維持在99.55％，目前仍為廣泛社區流行，國內已檢出7例Omicron 亞型BA.5本土病歷，且暑假期間人流增加，須關注對疫情的影響。

指揮中心指出，自本月7日起調升入境總量管制為每周4萬人，截至本月17日，平均每周入境3.1萬人，其中本月15日單日入境5300人為近期高峰，尖峰時段入境通關作業時間則約為3.5小時，未來將持續檢討相關入境通關及交通作業。

蘇貞昌表示，目前國際疫情略有上升，但在部會間與地方政府攜手合作、國人同胞配合指揮中心所訂防疫政策、且各年齡層民眾疫苗覆蓋率逐漸提升等條件下，國內疫情已有下降，輕症及無症狀比例亦維持在99.55％，可見國內疫情在各方合作以及國人謹慎面對疫情之下，相關發展仍在指揮中心掌握當中。

蘇貞昌說，國人在面對疫情所表現的嚴謹態度，在日常生活中就已顯露無遺，例如在指揮中心日前已宣布開放在室內外運動可免戴口罩的措施，仍有部分國人在室外高溫運動時仍配戴口罩，除感謝國人主動積極配合防疫政策外，也請指揮中心考量疫情發展並使國人能夠逐步邁向正常生活，於疫情穩定可控並呈現下降趨勢的前提下，適時針對相關防疫措施進行滾動調整。